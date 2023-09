"Rozkręć swoją rzeczywistość", "obudź w sobie potwora" i oczywiście "Red Bull dodaje skrzydeł, ożywia ciało i umysł". Nie ma wątpliwości co do kreatywności sloganów reklamowych słynnych napojów energetycznych. Zgodnie z prawami nowoczesnego marketingu, napoje energetyczne powinny przemawiać do stylowych, efektownych, żądnych przygód i aktywnych ludzi, którzy nie śpią w nocy i nie mają wystarczająco dużo czasu w ciągu dnia na sprawy globalne. Jednak według statystyk napoje energetyczne są popularne wśród nastolatków w wieku 14-16 lat, specjalistów IT, zawodowych kierowców i sportowców, którzy są narażeni na samobójstwo lub nagłą śmierć z powodu zawału serca. Zaburzenia psychiki i ośrodkowego układu nerwowego, wysokie ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy, otyłości i przedwczesnej, "niewyjaśnionej" śmierci - najnowsze badania naukowe ekspertów od napojów energetycznych zrównują je z prawdziwą trucizną. Dlaczego napoje energetyczne powoli, ale skutecznie nas zabijają?

Czy ich skład jest tak bezpieczny: co to jest napój energetyczny?

Producenci napojów energetycznych skupiają się na tym, że produkt przyspiesza reakcję, poprawia koncentrację i pomaga nie zasnąć podczas jazdy. A problemy zdrowotne wiążą przede wszystkim z nadmiarem kofeiny zawartej w tych napojach. Czy jest to prawda? Jeśli przyjrzymy się bliżej składowi napojów energetycznych, okaże się, że zawierają one taurynę, kofeinę, guaranę i wyciąg z żeń-szenia. Na pierwszy rzut oka substancje te nie stanowią szczególnego zagrożenia dla organizmu. Według naukowców, główne składniki napojów energetycznych są całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Szkodliwość dla organizmu jest spowodowana synergicznym działaniem kombinacji tych składników.

Badaniakliniczne przeprowadzone przez amerykańskich naukowców potwierdziły, że stymulanty zawarte w napojach energetycznych powodują niepokój, bezsenność, nerwowość i drażliwość, odwodnienie i przyspieszenie akcji serca.

Od chorób serca po myśli samobójcze: skutki uboczne

Według metaanalizy z 2019 r. opublikowanej w czasopiśmie naukowym American Heart Association JAHA, skutki uboczne spożywania napojów energetycznych są dość powszechne. Wśród 100 000 dorosłych, którzy wzięli udział w badaniu, naukowcy stwierdzili następujące skutki uboczne: tachykardia i zaburzenia rytmu serca - ponad 60%, zaburzenia żołądkowo-jelitowe - 21%, bóle pleców i mięśni - 14% oraz zawroty głowy - 35%.

Naukowcy przedstawili również dość rozczarowujące dane dotyczące wpływu napojów energetycznych na dzieci i młodzież: po wypiciu napojów energetycznych 20% dzieci odczuwa ból w klatce piersiowej, 14% ma bóle brzucha, a 21% cierpi na bóle głowy. U 8% pojawiają się drgawki.

Jedna trzecia nastolatków regularnie spożywających napoje energetyczne cierpi na bezsenność, a u jednego na pięciu rozwija się depresja. Co piąte dziecko spożywające napoje energetyczne myśli/planuje/próbuje popełnić samobójstwo.

Jakkolwiek przerażające są te naukowo udowodnione fakty, mówimy o wpływie psychostymulantów na niedojrzałe ciało dziecka, które nie ma jeszcze w pełni ukształtowanej kory mózgowej. Warto zauważyć, że napoje energetyzujące są tak samo uzależniające jak kawa i papierosy. Spożywanie 5 lub więcej puszek napojów energetycznych tygodniowo zwiększa ryzyko samobójstwa u osób z zaburzeniami psychicznymi, dzieci i młodzieży.

Napoje energetyczne szkodzą zdrowiu serca nastolatków: badania kliniczne

Grupa tureckich naukowców z Wydziału Kardiologii Uniwersytetu Badawczego Düzge przeprowadziła badanie kliniczne, w którym naukowcy zbadali wpływ znanego na całym świecie napoju energetycznego Red Bull na czynność przedsionków u zdrowych młodych ludzi.

Naukowcy odkryli, że spożycie nawet jednej puszki napoju energetycznego może zakłócić przewodnictwo elektryczne w układzie sercowo-naczyniowym nastolatków. Może to prowadzić do migotania przedsionków lub migotania przedsionków. Naukowcy są pewni, że nie chodzi tylko o wysokie dawki kofeiny. Inne randomizowane badanie opublikowane w Journal of the American Heart Association wykazało szkodliwy wpływ napojów energetycznych na zdrowie serca. W badaniu jednej grupie uczestników podawano napój energetyczny, a drugiej grupie podawano wodę z kofeiną z taką samą dawką substancji. Zmiany w przewodnictwie elektrycznym serca i wzrost ciśnienia krwi były znacznie wyższe u osób, które spożywały napój energetyczny. Naukowcy doszli do wniosku, że jest to spowodowane obecnością tauryny i guarany w napojach energetycznych, które wpływają na układ sercowo-naczyniowy.

Alkohol + napój energetyczny to zabójczy koktajl

W wielu badaniach stosowanie napojów energetycznych wiąże się z takimi niebezpiecznymi patologiami układu sercowo-naczyniowego, jak zatrzymanie krążenia, zawał mięśnia sercowego, tętniak aorty itp. Osoby pijące napoje energetyczne często nie mają nic przeciwko egzotycznym eksperymentom z napojami alkoholowymi. Takie koktajle mogą prowadzić do uzależnienia od alkoholu, ostrego zapalenia trzustki, a nawet nagłej śmierci. Naukowcy z Uniwersytetu w Madrycie odkryli śmiertelny związek między alkoholizmem a spożywaniem alkoholowych napojów energetycznych. W artykule naukowym "Napój energetyczny Red Bull zwiększa spożycie wyższych stężeń alkoholu" naukowcy eksperymentalnie wykazali, jak myszy laboratoryjne zaczynają pić więcej alkoholu po zmieszaniu z Red Bullem.

Konsumpcja napojów energetycznych jest coraz częściej porównywana do palenia papierosów. Pomysłowe kampanie reklamowe, żywe obrazy i lobbing biznesowy psychologicznie wpływają na umysły ludzi, sztucznie zmniejszając szkodliwy wpływ tych produktów na nasze ciała. Jeśli każdy dorosły jest odpowiedzialny za swój wybór, co z wyborem dzieci, które mają dostęp do napojów energetycznych w każdej chwili?