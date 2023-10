''Kręgi czarownic'': setki nowych miejsc związanych z tajemniczymi zjawiskami odkrytymi na świecie (zdjęcia)

Zespół badaczy odkrył setki nowych miejsc na świecie, w których występują "magiczne kręgi" lub "kręgi czarownic". Te dziwne wzory, które wyglądają jak łyse plamy na gołej ziemi, są równomiernie rozmieszczone na suchej sawannie.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, jak donosi IFL Science. Zauważono, że przy użyciu satelitów i modeli naukowcy odkryli wzory bardzo podobne do "bajkowych kręgów" w 263 lokalizacjach w 15 krajach położonych na trzech kontynentach.

Kręgi znaleziono nie tylko w Namibii i Australii Zachodniej, ale także w Saharze Zachodniej, na Madagaskarze, w Azji Południowo-Zachodniej i Australii Środkowej.

Naukowcy odkryli, że "bajkowe kręgi" zawsze występują w podobnych warunkach - w glebie o niskiej zawartości azotu i na obszarach o średniej opadów poniżej 200 mm rocznie.

"Nasze badanie dostarcza dowodów na to, że 'magiczne kręgi' są znacznie bardziej powszechne niż wcześniej sądzono. Pomoże nam to po raz pierwszy zrozumieć czynniki, które wpływają na ich rozprzestrzenianie się" - powiedział współautor badania Manuel Delgado-Bacerizo.

Co jeszcze bardziej intrygujące, zespół naukowców odkrył, że wzrost roślin na obszarach z "bajkowymi kręgami" był bardziej znaczący i stabilny niż bez nich. Według ekologów wyniki te są pierwszym dowodem na zwiększoną produktywność kręgów.

Odkrycia te mogą pomóc nam lepiej zrozumieć te dziwne wzorce i ich rolę w ekosystemach suchych regionów, napisano w publikacji.

