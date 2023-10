Chorobyautoimmunologiczne należą do najbardziej tajemniczych w historii medycyny. Łuszczyca, toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby tarczycy i 60 innych rodzajów tych schorzeń zaczyna się w organizmie, gdy układ odpornościowy atakuje sam siebie. Z nieznanych nauce powodów ludzki układ odpornościowy postrzega zdrowe komórki jako wrogie i zaczyna je atakować. Amerykańscy naukowcy wysunęli nowe hipotezy na temat przyczyn chorób autoimmunologicznych, demaskując mity na temat witaminy D.

Co może powodować dysfunkcję układu odpornościowego?

Czy witamina D w dużych dawkach cię uratuje?

Jaką rolę odgrywa genetyka?

Kobiece statystyki: hormony i wirusy

Ani lekarze, ani naukowcy wciąż nie wiedzą, dlaczego kobiety cierpią na choroby autoimmunologiczne częściej niż mężczyźni. Według statystyk w samych Stanach Zjednoczonych cierpi na nie ponad 23 miliony Amerykanów, z czego większość stanowią kobiety. Wysoki poziom hormonów, zwłaszcza w okresie rozrodczym, sprawia, że kobiety są bardziej podatne na choroby autoimmunologiczne, co jest jedną z teorii, która nie została jeszcze udowodniona:

"Idea ta nie została jeszcze udowodniona - na autoimmunizację wpływa wiele czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Naukowcy nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego kobiety zapadają na te choroby częściej niż mężczyźni " -mówi dr Ana-Maria Orbay, reumatolog.

Na podstawowym poziomie choroby autoimmunologiczne występują w wyniku naturalnej obrony organizmu: układ odpornościowy atakuje własne zdrowe tkanki. Naukowcy mają kilka wersji tego, dlaczego tak się dzieje. Gdy organizm czuje się zagrożony przez wirusa lub infekcję, układ odpornościowy zaczyna go atakować. Nazywa się to odpowiedzią immunologiczną. Czasami reakcja ta obejmuje zdrowe komórki i tkanki, prowadząc do choroby autoimmunologicznej.

Wielu naukowców uważa, że to właśnie powoduje reumatoidalne zapalenie stawów, rodzaj choroby autoimmunologicznej, która atakuje stawy. Ponadto u ludzi często rozwija się łuszczyca po bólu gardła, która powoduje obszary grubej, łuszczącej się skóry. Istnieją również inne rodzaje chorób autoimmunologicznych, w których organizm próbuje zwalczać komórki nowotworowe. Jako przykład dr Orbay wskazuje twardzinę, chorobę powodującą pogrubienie skóry i tkanek łącznych.

"Pogrubienie skóry w twardzinie jest reakcją zapalną organizmu, która występuje z powodu walki układu odpornościowego z komórkami nowotworowymi" - mówi reumatolog, opierając się na badaniach naukowców z Johns Hopkins University, którzy badali pacjentów z twardziną i rakiem.

Teoria szkodliwości: śmiertelny uraz

Naukowcy uważają, że uraz może być głównym czynnikiem ryzyka w niektórych typach chorób autoimmunologicznych, takich jak łuszczycowe zapalenie stawów, choroba atakująca stawy u niektórych osób z łuszczycą.

Według najnowszych badań, reakcja autoimmunologiczna może wystąpić w częściach ciała, które są pod silnym stresem i spowodować uszkodzenie ścięgien.

Na przykład pięta biegacza jest częścią ciała, w której mięsień nieustannie ciągnie kość, tworząc ruch:

"Ten powtarzający się stres może odsłonić tkankę, która normalnie nie powinna mieć kontaktu z komórkami krwi. Kiedy ta tkanka jest odsłonięta, wygląda jak mała rana. Komórki krwi próbują ją wyleczyć, ale nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna powoduje zapalenie stawów i ścięgien" - wyjaśnia Orbay.

Geny to nie wszystko

Genetyka odgrywa ważną rolę w chorobach autoimmunologicznych, ale naukowcy wciąż nie do końca rozumieją, w jaki sposób. W niektórych rodzinach kilku członków cierpi na różne choroby autoimmunologiczne. Jednak sama genetyka nie wystarczy, aby wywołać chorobę autoimmunologiczną: "Wiemy, że geny są ważne, ale nie wyjaśniają wszystkiego! Członkowie Twojej rodziny mogą mieć toczeń lub stwardnienie rozsiane, a Ty nigdy na nie nie zachorujesz. Możesz nawet uzyskać pozytywny wynik testu na obecność DNA specyficznego dla tocznia i nie zachorować" - mówi dr Orbay.

Możliwe, że choroba autoimmunologiczna jest spowodowana reakcją układu odpornościowego na stres. Orbay uważa, że jest to obszar do dalszych intensywnych badań.

"Moglibyśmy zapobiegać chorobom autoimmunologicznym tylko wtedy, gdybyśmy wiedzieli, kiedy stres organizmu przekracza zdolność układu odpornościowego do radzenia sobie z nim" - podsumowuje reumatolog.

Czy suplementy witaminy D mogą zapobiegać chorobom autoimmunologicznym?

Istnieje wielebadań, które twierdzą, że przyjmowanie suplementów witaminy D może pomóc w zapobieganiu nowotworom, chorobom autoimmunologicznym i sercowo-naczyniowym orazdemencji.Jednak wiele rzekomych korzyści płynących z suplementów witaminy D pozostaje nieudowodnionych, mówi Robert H. Schmerling, MD, redaktor naczelny Harvard Health Publishing."Miliony ludzi regularnie przyjmują witaminę D, wierząc, że pomoże to zapobiec wielu chorobom, w tym chorobom autoimmunologicznym. Nowe randomizowane badanie częściowo to obala" - pisze naukowiec.

Istnieje wiele badań naukowych, które wykazały, że witamina D może wchodzić w interakcje z komórkami odpornościowymi, wpływać na geny regulujące stan zapalny i zmieniać odpowiedź układu odpornościowego. Na tej podstawie naukowcy próbowali dowiedzieć się, czy suplementacja witaminą D może być skuteczna w leczeniu lub zapobieganiu chorobom autoimmunologicznym. W nowym badaniu z udziałem 25 000 starszych osób dorosłych naukowcy zastosowali:

2000 IU witaminy D lub identyczne placebo dziennie. Jest to więcej niż zalecane dzienne spożycie dla dorosłych, ale mniej niż górna granica 4000 IU;

1000 mg oleju omega-3 lub równoważne placebo dziennie.

Pięć lat po przyjęciu suplementów naukowcy obliczyli nowe diagnozy chorób autoimmunologicznych wśród uczestników.

Czy wyniki są tak oczywiste: co wykazało badanie?

Rzeczywiście, naukowcy odkryli, że dorośli przyjmujący suplementy witaminy D są w mniejszym stopniu narażeni na rozwój chorób autoimmunologicznych. Tylko u 123 osób przyjmujących witaminę D rozwinęła się choroba autoimmunologiczna w porównaniu do 155 osób w grupie placebo. Zmniejsza to wskaźnik zachorowalności o 22%.

"Na pierwszy rzut oka brzmi to jak dużo, ale rzeczywiste zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby autoimmunologicznej spadło z około 12 osób na 1000 do 9,5 osób na 1000" - mówi dr Schmerling.

Najczęstszymi chorobami były reumatoidalne zapalenie stawów, reumatyczna polimialgia i łuszczyca. Suplementacja witaminą D, nawet w wysokich dawkach, nie zapobiegła żadnej z chorób autoimmunologicznych.

Naukowcy zauważyli korzyści dopiero po połączeniu danych dotyczących wszystkich chorób autoimmunologicznych. Korzyści z witaminy D stały się bardziej widoczne, gdy przeanalizowano ostatnie trzy lata badania. Sugeruje to, że czerpanie korzyści z codziennego suplementu zajmuje dużo czasu.

Stosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 nie miało wpływu na choroby autoimmunologiczne.

To randomizowane badanie jest jednym z najlepszych, jakie przeprowadzono w celu zbadania wpływu suplementacji witaminą D na ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych" - uważa naukowiec. Czy warto przyjmować suplementy witaminy D?

"Biorąc pod uwagę dowody naukowe, powiedziałbym, że nie. Pomimo zbyt entuzjastycznych nagłówków w mediach, rzeczywiste zmniejszenie ryzyka wyniosło zaledwie 2,5 przypadku na 1000" - mówi dr Schmerling.

Przyjmowanie witaminy D codziennie przez setki osób przez wiele lat w celu zapobieżenia przynajmniej jednemu przypadkowi choroby autoimmunologicznej jest niewłaściwe. Ponadto może ona wchodzić w interakcje z innymi lekami, powodując skutki uboczne, argumentuje naukowiec. Naukowcy wciąż nie mogą rozwiązać zagadki chorób autoimmunologicznych, ale stopniowo rzucają światło na przyczyny ich występowania. Niestabilny poziom hormonów, nadmierny stres i trauma, obecność komórek nowotworowych w organizmie, geny i środowisko - hipotez jest wiele.

Czy witamina D jest cudownym lekiem, który może zapobiec lub wyleczyć te choroby? Według najnowszych danych nie jest to do końca prawdą. Chociaż naukowcy sugerują, że witamina D może być korzystna dla osób genetycznie predysponowanych do chorób autoimmunologicznych.