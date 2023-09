Podczas wykopalisk archeologicznych w Polsce znaleziono identyfikatory dzieci wysłanych do obozu zagłady (zdjęcie ilustracyjne)

Podczas wykopalisk archeologicznych w obozie zagłady w Sobiborze w Polsce znaleziono metalowe identyfikatory z wygrawerowanymi danymi czworga dzieci, które zostały wysłane do obozu.

Poinformował o tym blog The History Blog.

Medaliony z imionami i danymi osobowymi tych dzieci zostały znalezione na terenie byłego nazistowskiego obozu zagłady Sobibór. Jest to wyjątkowy przypadek, ponieważ cztery z tych medalionów należały do dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które przed wojną mieszkały w Amsterdamie. Na metalowych tabliczkach widnieją ich imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwa miasta, w którym mieszkały.

Cała czwórka dzieci była holenderskimi Żydami i stała się ofiarami nazistowskiego ludobójstwa wiosną i latem 1943 roku. Ich nazwiska i szczegóły są następujące:

Annie Capper, urodzona 9 stycznia 1931 r., zmarła 2 kwietnia 1943 r. David Judah Van der Velde, ur. 21 listopada 1932 r., zm. 2 kwietnia 1943 r. David "Deddy" Jacob Zak, ur. 23 lutego 1935 r., zm. w czerwcu 1943 r. Lea Judith de la Peña, ur. 11 maja 1937 r., zm. w lipcu 1943 r.

Badania archeologiczne na terenie obozu zagłady przeprowadził wspólny zespół archeologów z Polski, Izraela i Holandii, kierowany przez Witka Mazurka, Yorama Haima i Ibara Sahuta. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do stworzenia muzeum pamięci na terenie byłego nazistowskiego obozu. Obóz zagłady Sobibór istniał od 15 maja 1942 r. do 15 października 1943 r. i był miejscem śmierci około 250 000 żydowskich ofiar.

