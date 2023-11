Od początku stycznia 2024 r. w Unii Europejskiej wejdą w życie innowacyjne środki mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z innowacjami, kierowcy, którzy osiągnęli wiek 65 lat, będą musieli przejść testy psychologiczne, aby odnowić swoje prawo jazdy.

Wideo dnia

Inicjatywa ta jest wdrażana w ramach projektu UE znanego jako Vision Zero, który ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych na drogach. Informuje o tym portal InPoland.

Czytaj także: Jak szybko wyczyścić dywaniki samochodowe: proste sposoby

Starsi kierowcy będą podlegać bardziej rygorystycznym wymogom w celu poprawy bezpieczeństwa. Podczas odnawiania prawa jazdy dla osób powyżej 65 roku życia wymagane są testy psychologiczne. Testy te mają na celu zidentyfikowanie ewentualnych problemów z koncentracją i ogólnym stanem psychicznym starszych kierowców. Jeśli wyniki będą negatywne, przedłużenie prawa jazdy będzie niemożliwe.

UE planuje również wprowadzenie kursów szkoleniowych dla kierowców w wieku 70 lat i starszych. Istnieje możliwość, że prawo jazdy starszych kierowców będzie wydawane na krótszy okres, na przykład na 5 lat.

W szczególności rozważana jest możliwość regularnych badań lekarskich dla osób w wieku 75 lat i starszych. Kierowcy w wieku od 65 do 75 lat będą również zobowiązani do poddawania się badaniom lekarskim co dwa lata. Zmiany te mają na celu zapewnienie ścisłego monitorowania stanu psychofizycznego kierowców powyżej 65 roku życia w celu zmniejszenia liczby wypadków i zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Przypominamy, że pisaliśmy już o tym, jak własnoręcznie wykonać odświeżacz powietrza do samochodu.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!