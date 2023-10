Osiem produktów, które przyciągają myszy do domu

Niektóre produkty spożywcze przechowywane w naszej kuchni lub spiżarni mogą przyciągać niechcianych gości - szkodliwe gryzonie. Jeśli chcesz tego uniknąć, musisz odizolować żywność, która jest magnesem dla myszy.

Zapomnijmy o bajkach o serze, który myszy rzekomo uwielbiają. Magazyn Best Life wymienił pokarmy, które gryzonie uwielbiają najbardziej.

1. Czekolada. Nie każdy ma zapas słodyczy w szafce, ale myszy bardzo lubią czekoladę. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio ją przechowywać. Pudełka kartonowe, cienki celofan, torby plastikowe lub papierowe nie nadają się do tego celu.

Używanie sztywnych plastikowych lub szklanych pojemników ze szczelnie zamkniętymi pokrywkami pomoże chronić słodycze przed atakami gryzoni.

2. Owoce i warzywa. Świeże owoce, jagody i warzywa również mogą być atrakcyjne dla gryzoni. Eksperci twierdzą, że myszy szczególnie lubią jedzenie, które mogą znaleźć w naturze.

Myszy często zjadają krzewy malin i jeżyn, a także jabłonie i grusze w naturze, więc jest to źródło pożywienia, którego szukają w domu. Gryzonie te przyciąga zapach i słodycz owoców, więc upewnij się, że w kuchni nie ma zgniłych owoców lub resztek owoców, które są swobodnie dostępne.

3. Orzechy. Ten produkt jest bardzo popularny wśród gryzoni. Myszy uwielbiają orzeszki ziemne, orzechy włoskie, migdały i inne orzechy. Ta przekąska jest bogata w białko i stanowi doskonałe źródło pożywienia i energii dla myszy. Produkt ten powinien być przechowywany w szczelnych pojemnikach lub torebkach.

4. Masło orzechowe. Po czekoladzie, masło orzechowe jest drugim ulubionym pokarmem myszy. Produkt ten jest bogaty w białko i stanowi idealne połączenie węglowodanów i cukrów, które ostatecznie zapewnią gryzoniom energię, której potrzebują. Najlepiej przechowywać go wysoko i w słoiku, a nie w dolnych częściach spiżarni.

5. Nasiona i ziarna. Myszy preferują pokarmy bogate w węglowodany, w tym ziarna i nasiona. Przechowuj żywność taką jak ryż, komosa ryżowa, popcorn, nasiona chia, soczewica, nasiona słonecznika, farro i jęczmień w szczelnych szklanych słoikach lub plastikowych pojemnikach, a nie w oryginalnych torbach lub pudełkach. Należy również uprzątnąć wszelkie śmieci pozostałe w szafkach po pękniętych lub nieszczelnych pojemnikach.

6. Płatki zbożowe i granola. Czasami myszy wolą węglowodany od białek, w zależności od tego, czego brakuje ich organizmom. Dlatego też pokarmy takie jak płatki zbożowe, batoniki granola lub krakersy są dla nich bardzo atrakcyjne.

Myszy bardzo szybko przegryzają pudełka i torby, dlatego należy zawsze umieszczać te produkty w hermetycznych pojemnikach lub szklanych pojemnikach.

7. Mięso: Chociaż jest mało prawdopodobne, aby myszy dostały się do lodówki, mięso jest nadal dużym przysmakiem, jeśli zostanie pozostawione w koszu po wyrzuceniu.

Gryzonie są wszystkożerne. Dlatego należy wyrzucać resztki mięsa do zamkniętego worka na śmieci i jak najszybciej wynieść je z domu do kosza. Zapach zepsutego mięsa może przyciągnąć gryzonie do kuchni.

Ponadto suszone mięso może być równie apetyczne dla myszy i innych gryzoni. Jeśli masz w kuchni suszoną wołowinę, przechowuj ją w szczelnym plastikowym pojemniku, ponieważ jest bardzo pikantna i może przyciągać myszy do domu.

8. Karma dla zwierząt domowych. Przechowywanie karmy dla zwierząt w otwartych workach, na podłodze, w kuchennej spiżarni może przyciągać gryzonie. Karma dla zwierząt powinna być przechowywana w plastikowych pojemnikach, aby zablokować zapach gryzoni i utrudnić im dostęp do niej.

