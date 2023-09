Czas na działanie: biznes laboratoryjny na Ukrainie

Biznes laboratoryjny na Ukrainie doświadczył wielu wzlotów i upadków. Podczas pandemii prywatne laboratoria rozwijały się tak szybko, że w tym czasie na Ukrainie otwarto największą liczbę oddziałów w historii firmy.

Dziś, w obliczu wojny, rynek diagnostyki laboratoryjnej dostosowuje się do nowych realiów. Chociaż zawsze istniało zapotrzebowanie na usługi laboratoryjne, wojna wprowadziła własne zmiany. Przymusowa emigracja kobiet i dzieci, a także okupacja terytoriów znacząco wpłynęły na sytuację.

Jak firmom udaje się utrzymać na powierzchni i zbliżyć do poziomu sprzed wojny?

Jakie są perspektywy rozwoju branży laboratoryjnej na Ukrainie?

Co się wydarzyło, co się wydarzy?

Ukraiński rynek laboratoryjny ustabilizował się i będzie nadal rósł, uważają eksperci. Pomimo wojny sektor diagnostyki laboratoryjnej zbliża się już do poziomu sprzed wojny. W porównaniu do 2021 r. rynek stał się znacznie mniejszy, ponieważ główni klienci laboratoriów - kobiety i dzieci - przenieśli się za granicę z powodu działań wojennych. Innym powodem, który znacząco wpłynął na ten obszar, jest oficjalne zakończenie pandemii COVID-19.

Konkurencja na rynku laboratoryjnym zaostrza się z każdym dniem. Znaczący spadek liczby klientów i nierentowność nowych oddziałów to główne przyczyny tych procesów. Franczyza może uratować sytuację większości firm.

Jednocześnie rynek nie stoi w miejscu, ale podwaja się, uważają eksperci. Według Mykoli Skavronsky'ego, dyrektora handlowego Synevo Laboratory, wielkość rynku prywatnych laboratoriów w 2023 i 2019 roku pozostała prawie niezmieniona.

Zarówno w 2019, jak i 2023 r. zysk wyniósł około 200 mln euro, pomimo utraty terytoriów i przymusowej emigracji klientów. Na względną odporność rynku wpłynęła pandemia COVID-19, która w 2021 r. przyniosła firmom 420 mln euro.

Jeśli chodzi o ceny usług diagnostyki laboratoryjnej, będą one tylko rosły. W końcu wszystkie materiały eksploatacyjne są importowane, więc wzrost cen jest naturalną reakcją rynku na dewaluację krajowej waluty. Według ekspertów koszt testów może wzrosnąć o 10-15% do końca 2023 roku.

"Cinevo: głównym zadaniem jest utrzymanie udziału w rynku

Jeden z głównych graczy rynkowych, sieć nowoczesnych laboratoriów Cinevo należy do europejskiego holdingu medycznego Medicover, który jest reprezentowany w 11 krajach, w tym na Ukrainie, w Polsce, Niemczech, Turcji itp. Firma posiada 98 nowoczesnych laboratoriów, z których 8 znajduje się na Ukrainie. Tylko w 2020 r. firma zapłaciła państwu 267 mln UAH podatków. To właśnie podczas pandemii Cinevo zwiększyło liczbę swoich oddziałów diagnostyki laboratoryjnej. Przed wojną sieć była reprezentowana w 155 miastach Ukrainy. Obecnie firma nie otwiera nowych oddziałów, koncentrując wszystkie swoje wysiłki na odbudowie zniszczonych oddziałów w obwodzie charkowskim i chersońskim.

Według pana Skavronsky'ego, główną strategią firmy jest utrzymanie obecnego udziału w rynku. W tym celu sieć zamierza rozwijać programy partnerskie i aktualizować bazę pacjentów poprzez współpracę z prywatnymi klinikami.

Dila Laboratories: wojna nie jest przeszkodą w ekspansji sieci

Dila Laboratories działa na rynku ukraińskim od ponad 25 lat. W przeciwieństwie do swoich rynkowych konkurentów, firma otwiera nowe oddziały nawet w czasach wojny. W czasie wojny Dila otworzyła jedno nowe laboratorium w zachodniej Ukrainie, 29 własnych oddziałów i 7 oddziałów partnerskich. Według Oleksiya Babycha, dyrektora generalnego Dila, firma zmieniła format swoich oddziałów, aby sprostać potrzebom rynku, dając przyszłym partnerom możliwość inwestowania w biznes. Oddziały partnerskie to lokale w formatach Mini i Light, o powierzchni 70-90 mkw. i 35-50 mkw. Według Babycha okres zwrotu inwestycji dla tego formatu sieci wynosi średnio od 14 do 20 miesięcy.

Firma wzmacnia franczyzę, ponieważ jest to skuteczny sposób na rozwój sieci poprzez dzielenie się zobowiązaniami finansowymi i zarządzaniem z partnerami.

Laboratorium aktywnie wspiera franczyzobiorców poprzez utrzymanie produkcji, logistyki i promocji usług. Firma zbudowała model współpracy z inwestorami, w którym kontroluje wszystkie procesy pracy, od wyboru lokalu po szkolenie personelu.

Działalność laboratoryjna

Obecnie na Ukrainie istnieją tylko dwie sieci laboratoriów o zasięgu ogólnokrajowym. Są to lider rynku Cinevo, który ma 50% udziału w rynku i jest reprezentowany w prawie wszystkich głównych miastach Ukrainy. Oraz sieć laboratoriów Dila z 11% udziałem w rynku. Laboratoria Eurolab, MDC Expert i Invitro również próbują konkurować z liderami rynku, ale na razie w stolicy. Ponieważ tylko dwie sieci laboratoryjne działają w całym kraju, wiele miast na Ukrainie ma tylko jedno prywatne laboratorium. Rynek diagnostyki laboratoryjnej nie jest nasycony, a wybór mają tylko mieszkańcy stolicy.

Zdaniem ekspertów, reforma ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej może być impulsem do rozwoju branży prywatnych laboratoriów. W końcu outsourcing usług laboratoryjnych jest znacznie tańszy niż prowadzenie własnego laboratorium.

Laboratoria medyczne CSD LAB i Smartlab również znajdują się w pierwszej dziesiątce graczy rynkowych. CSD LAB jest liderem w dziedzinie badań patologicznych nie tylko na Ukrainie, ale także w Europie Wschodniej. Sieć działa na rynku od 2018 roku. Laboratorium wykonuje ponad 1500 badań i jest uważane za jedno z najlepszych pod względem dokładności diagnozowania raka. Chociaż firma straciła kilka biur laboratoryjnych w obwodzie kijowskim, Mariupolu i Charkowie z powodu realiów wojny, udało jej się szybko zrehabilitować, zorganizować logistykę i wznowić działalność wszystkich 76 laboratoriów.

Smartlab, lider diagnostyki laboratoryjnej w południowej Ukrainie, posiada 2 nowoczesne kompleksy laboratoryjne zlokalizowane w Odessie i Mykołajowie. Jedną z jego głównych zalet jest zgodność świadczonych usług z międzynarodowymi standardami jakości DSTU ISO 9001:2015. Przed działaniami wojennymi sieć była reprezentowana przez 108 oddziałów w 26 miastach Ukrainy. Obecnie ma 96 oddziałów w 24 miastach Ukrainy, ponieważ kilka z nich znajduje się na terytoriach okupowanych.

Według analityków, rynek usług laboratoryjnych na Ukrainie wzrósł czterokrotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Okres surowych ograniczeń podczas epidemii koronawirusa przyczynił się do szybkiej adaptacji firm do nowych realiów, dzięki czemu rynek wzrósł trzykrotnie w 2021 roku. Teraz, pomimo wojny na pełną skalę, prywatny biznes laboratoryjny znów staje na nogi. Rozwój programów partnerskich, franczyzy i cyfryzacji to główne strategie liderów rynku, które pozwalają im rosnąć i konkurować z nowymi graczami.