Diabelski dół: co klimatolodzy znaleźli w przerażającej jaskini w USA

Diabelska Dziura to tektoniczna jaskinia, która powstała w strefie zrzutu regionalnej warstwy wodonośnej w południowo-środkowej Nevadzie. Ściany tej głównie podwodnej jaskini pokryte są gęstymi żyłkami kalcytu, który wytrącił się z wód gruntowych przepływających przez jaskinię.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Innsbrucku w Austrii znalazł i zbadał swego rodzaju "kronikę klimatyczną" Devils hole w Dolinie Śmierci i opublikował swoje odkrycia w czasopiśmie naukowym Science Advanced.

Austriaccy naukowcy w końcu dostali się do jaskini i zbadali osady na jej ścianach. Okazało się, że są one warstwowe, a grubość każdej warstwy zależy od dostępności wody na danej głębokości w danym sezonie. Okazuje się, że jest to coś w rodzaju rocznych pierścieni w pobliżu drzew.

W szczególności naukowcom udało się znaleźć złoża liczące 350 tysięcy lat. Zostały one wykorzystane do "odczytania" hydrogeologicznej historii jaskini.

Okazało się, że poziom wód gruntowych w Dolinie Śmierci był w przeszłości bardzo zmienny. Wahał się o dziesiątki metrów. Okazało się, że współczesna Dolina Śmierci jest bardziej odpowiednia dla flory i fauny niż 350 000 lat temu, kiedy poziom wód gruntowych był o 8-10 metrów niższy niż obecnie.

A teraz znowu spada i dzieje się to dość szybko.

"Wykazaliśmy, że poziom opadów w Dolinie Śmierci i całych południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych jest silnie uzależniony od aktywności burzowej na Oceanie Spokojnym. To sprawia, że region ten jest bardzo wrażliwy i podatny na zmiany klimatu. Obecne prognozy wskazują, że burze przesuną się na północ, co znacznie zmniejszy poziom opadów w przyszłości" - wyjaśniła badaczka Caitlin Wendt z Uniwersytetu w Innsbrucku.

Naukowcy uważają, że zmiany klimatu mogą prowadzić do wielu lokalnych skutków, takich jak upały lub zimno w nietypowych dla ludzkości okresach.

