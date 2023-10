Nowoczesne samochody stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie i inteligentne. Nie chodzi tylko o standardowe wyposażenie czy różne oferowane opcje, ale także o same kluczyki.

Wideo dnia

Elektroniczne kluczyki samochodowe nie muszą już być wkładane do zamka, aby otworzyć lub zablokować drzwi. Wszystko odbywa się teraz zdalnie za pośrednictwem połączenia. Ponadto nie trzeba już używać kluczyka do uruchomienia samochodu - wystarczy trzymać go w kieszeni lub torbie, aby szybko aktywować zapłon.

Czytaj także: Pomyłka może być kosztowna: dlaczego nie powinieneś wieszać wszystkich kluczy na jednym kółku?

Ta nowa technologia zapewnia niezaprzeczalną wygodę, ale wiąże się również z pewnym ryzykiem, którego nie należy lekceważyć. Jedną z głównych wad jest rosnące prawdopodobieństwo kradzieży samochodów przy użyciu repeaterów sygnału, pisze SantePlusMag.

Jak to działa?

Ważne jest, aby zrozumieć, że kluczyk bezkluczykowy zawiera chip, który "komunikuje się" z samochodem, wysyłając sygnał do systemu bezpieczeństwa. System ten, odczytując sygnał, pozwala otworzyć drzwi i uruchomić silnik. Zazwyczaj sygnał ten jest przesyłany tylko wtedy, gdy znajdujesz się bardzo blisko samochodu.

Złodzieje używają repeaterów sygnału, które pozwalają im otwierać samochody nawet z odległości setek metrów i kraść je niezauważenie, bez wiedzy właścicieli. Aby zabezpieczyć swój samochód, możesz użyć urządzeń gospodarstwa domowego, które staną się Twoimi najlepszymi sprzymierzeńcami.

Przeczytaj także: Dlaczego powinny być trzy klucze w pęku: osobliwości znaku

"Przechowując kluczyki w lodówce lub nawet w zamrażarce, fale są blokowane, a złodzieje nie będą już w stanie przechwycić sygnału. Ta sama zasada dotyczy kuchenki mikrofalowej. Takie środki mogą znacznie zmniejszyć ryzyko kradzieży" - napisano w publikacji.

Należy pamiętać, że klucze powinny być przechowywane tak, aby nie zostały uszkodzone przez niskie temperatury.

Wcześniej informowaliśmy, dlaczego należy zawijać kluczyki samochodowe w folię lub wkładać je do lodówki.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!