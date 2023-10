Dlaczego warto dodawać proszek do pieczenia do prania: przydatny sposób na życie

Dobrze znany przepis na wypieki zazwyczaj zawiera składnik taki jak proszek do pieczenia. Substancja ta odpowiada za strukturę produktu, sprawiając, że ciasto jest puszyste i przewiewne. Niewiele osób wie jednak, że proszek do pieczenia może być wykorzystywany nie tylko w gotowaniu, ale także w domowym praniu, zwłaszcza gdy rzeczy są mocno zabrudzone.

Przeczytaj również: Jak pozbyć się zapachu butów za pomocą jednego naturalnego środka

Jeśli więc chcesz odnowić swoje ubrania i pozbyć się nawet najbardziej uporczywych plam, proszek do pieczenia może być Twoim najlepszym przyjacielem. Metoda ta nadaje się również do prania białych ubrań, pisze Germania.one

Aby to zrobić, będziesz potrzebować następujących składników:

1 łyżka proszku do pieczenia. 2 łyżki soli.

A oto jak korzystać z tej metody:

Wymieszaj proszek do pieczenia i sól w misce do prania. Zalej mieszaninę ciepłą wodą. Namocz zabrudzone rzeczy w tym roztworze przez 2 godziny. Następnie wypierz rzeczy w zwykłej pralce. Aby zwiększyć skuteczność tej metody, niektóre gospodynie domowe zalecają dodanie kolejnych 2-3 łyżek soli bezpośrednio do bębna pralki.

Co więcej, proszek do pieczenia doskonale nadaje się do usuwania kamienia w pralce. Aby wyczyścić pralkę, wystarczy wymieszać niewielką ilość proszku do pieczenia z wodą i wlać go do bębna lub przegródki na detergent. Następnie należy rozpocząć cykl prania w temperaturze 90°C (60°C w przypadku starszych modeli).

Ta niekonwencjonalna metoda prania sprawi, że pranie będzie czyste, a pralka wolna od osadów z kamienia.

Przypominamy, że z tyłu trampek i innych zamkniętych modeli często można zauważyć niewielką pętlę. Ten element nie jest decyzją projektową. Ma kilka praktycznych zastosowań, które sprawiają, że noszenie butów jest wygodniejsze i bardziej funkcjonalne.

Jeślichcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!