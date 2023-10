Pomyśl o następującym scenariuszu: wracasz do domu z pracy, zostawiając kurtkę na krześle i nieotwarte e-maile na kuchennym stole. Podczas kolacji odkładasz talerz i kubek, planując umyć je później, a brudne ubrania zostawiasz na podłodze w łazience, obiecując sobie, że wypierzesz je, gdy zajdzie taka potrzeba. W tym samym czasie czytasz wiadomość od znajomego, ale odkładasz odpowiedź na nią.

Dlaczego jednak nie uprościć swojego życia, robiąc małe rzeczy, które mogą zająć tylko minutę? Jeśli zrobisz je wszystkie naraz, możesz utrzymać porządek wokół siebie i efektywnie spędzać czas na ważniejszych rzeczach, które uczynią twoje życie bogatszym i szczęśliwszym, pisze news.vn.

Często łatwo jest odłożyć małe zadania, ponieważ nie wydają się one tak pilne. Problem polega jednak na tym, że gdy ciągle odkładasz te małe zadania na później, ich liczba rośnie, a wraz z nią bałagan i stres.

Jednym ze sposobów na uniknięcie tego przeciążenia i osiągnięcie spokojniejszego życia jest przestrzeganie zasady jednej minuty. To bardzo proste: każde zadanie, które można wykonać w 60 sekund lub mniej, powinno być wykonane od razu, bez odkładania go na później.

Zgodnie z tą zasadą, jeśli zadanie zajmuje mniej niż minutę, należy je wykonać bezzwłocznie. Pomaga to utrzymać porządek w domu, redukuje negatywne momenty i zapewnia większy spokój ducha.

Wyobraźmy sobie ten sam scenariusz, ale z wykorzystaniem zasady jednej minuty. Po powrocie do domu wieszasz kurtkę na właściwym miejscu, gdy tylko przekroczysz próg. Otwierasz koperty i wyrzucasz dodatkowe papiery do kosza. Po obiedzie szybko zmywasz naczynia i wrzucasz brudne ubrania do pralki. Odpowiadasz też szybko na wiadomość od znajomego, bez zwlekania.

Ta zasada obowiązuje nie tylko w domu, ale także w pracy. Odpowiadaj na e-maile natychmiast, aby uniknąć przepełnionej skrzynki odbiorczej pod koniec dnia. Wysyłaj raporty, gdy są gotowe, zamiast odkładać je na później.

W praktyce zasada jednej minuty może ułatwić wiele aspektów życia. Poświęć minutę na wyczyszczenie samochodu z resztek lub niepotrzebnych przedmiotów, zamiast pozwalać im się gromadzić. Płać rachunki online natychmiast po ich otrzymaniu, aby uniknąć ich zapomnienia lub zgubienia. Usuwaj chwasty, zanim urosną zbyt duże. Zapisuj swoje pomysły, gdy tylko przyjdą ci do głowy. Naucz swoje dzieci odkładać zabawki na miejsce w ciągu minuty.

