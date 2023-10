Śniadanie dla smakoszy: Jak połączyć kawę rozpuszczalną i lody

Lody kawowe to prawdziwa kulinarna rozkosz dla każdego, kto kocha kawę i postanowił spróbować jej w zimnym deserze. Ten przepis jest idealny zarówno dla miłośników kawy, jak i miłośników lizaków.

Wszystko, czego potrzebujesz, to kilka niedrogich składników i chęć delektowania się tym wykwintnym smakiem, pisze Tabloid Volyn. Do tego deseru można również przygotować glazurowaną kawę, do której wystarczy dodać lody.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej tłuste lody, dodaj jajka zamiast skrobi kukurydzianej, aby uzyskać większą gęstość. W przeciwnym razie przepis ten jest idealny dla tych, którzy wolą mniej tłuste lody.

Składniki:

450 ml mleka;

2-3 łyżki kawy rozpuszczalnej;

150 g cukru;

2 łyżeczki skrobi kukurydzianej;

2 jajka.

Przygotowanie:

Zacznij od zmiksowania wszystkich składników na gładką masę. Dodaj mleko, kawę rozpuszczalną, cukier, skrobię kukurydzianą i jajka. Dokładnie wymieszaj całą masę, aby uniknąć grudek. Podgrzewaj mieszaninę na średnim ogniu, stale mieszając. Ważne jest, aby nie dopuścić do wrzenia, aby nie zmienić struktury lodów. Doprowadzić do jednorodności i wyłączyć kuchenkę. Pozostawić mieszaninę do ostygnięcia w temperaturze pokojowej, a następnie umieścić ją w zamrażarce. Poczekaj, aż będzie bardzo zimna, ale nie całkowicie zamrożona. W innej misce ubijać śmietanę do uzyskania sztywnej piany. Dodaj schłodzoną masę i dokładnie wymieszaj. Następnie przenieś mieszaninę na tacę i umieść ją w zamrażarce. Przez 1-1,5 godziny wyjmuj tackę z lodami co 15-20 minut i mieszaj łyżką lub szpatułką. Pomoże to zapobiec tworzeniu się kryształków lodu. Po 4-5 mieszaniach lody można zmiksować, aby zniszczyć ewentualne pozostałości kryształków lodu. Nie zdziw się, jeśli lody nieco zmniejszą swoją objętość i pojawią się pęcherzyki powietrza - to normalne. Ostatnim krokiem jest pozostawienie lodów w zamrażarce na kilka godzin lub nawet na całą noc. Przed podaniem wyjmij lody z zamrażarki i pozostaw je na stole na 15 minut. Następnie można łatwo uformować piękne gałki lodów za pomocą łyżki do lodów.

