Niesamowite odkrycie w Turcji: archeolodzy odkrywają szkielet konia z wędką z brązu w szczęce (zdjęcie)

W liczącym 2700 lat zamku Çavuştepe w Turcji archeolodzy znaleźli dobrze zachowany szkielet konia z końcówką z brązu w szczękach (metalowy element, który był wkładany do pyska w celu prowadzenia konia).

Według Anatolian Archaeology, zamek ten został zbudowany przez urartyjskiego króla Sarduri II w 750 r. p.n.e.. Należał do Urartian, którzy rządzili w regionie wschodniej Anatolii.

Należy zauważyć, że w ubiegłym roku, w miejscu, w którym wcześniej znaleziono szkielet należący do osoby z klasy rządzącej Urartu, w tym roku znaleziono również szkielet konia z lejcami wykonanymi z brązu.

Naukowcy poinformowali, że znalezisko to ma "ogromne znaczenie dla archeologii Urartu", ponieważ jest to pierwszy przypadek znalezienia takiego artefaktu.

"Wcześniej znaleźliśmy podobne pierścienie, jak bransoletki i bransolety, na ludzkich szkieletach. To nowe znalezisko jest większe i umieszczone na środku pyska konia. Uważamy, że jego właściciel używał go, aby skuteczniej kontrolować zwierzę. To pierwszy raz, kiedy znaleźliśmy dyszę w kształcie pierścienia w historii Urartu. Pokazuje nam to, jak ważne były konie w społeczeństwie Urartu. Te odkrycia wskazują, że to miejsce należało do klasy rządzącej" - powiedział profesor dr Rafet Çavuşoğlu, który jest dziekanem Wydziału Sztuki i Nauk na Uniwersytecie Van Yuzuncu Yil (YYÜ).

Według archeologów, czaszka i dolna szczęka konia były nienaruszone. Szczątki zwierzęcia będą dalej badane w laboratorium.

