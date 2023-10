Alternatywne metody stosowania pasty do zębów, o których możesz nie wiedzieć

Czy wiesz, że pasta do zębów to wszechstronny produkt, który może być używany do różnych celów? UAportal opowiedział o 3 najpopularniejszych sposobach, które zdecydowanie ułatwią codzienną rutynę.

Detergent

Pasta do zębów zawiera łagodne środki ścierne, które pomagają usuwać plamy i zabrudzenia z różnych powierzchni. Nałóż niewielką ilość na czystą szmatkę lub gąbkę i delikatnie przetrzyj powierzchnię, którą chcesz wyczyścić. Następnie dokładnie spłucz wodą, aby uzyskać błyszczące wykończenie.

Łagodzi podrażnienia

Pasta do zębów zawiera mentol i inne składniki chłodzące, które mogą łagodzić swędzenie i zmniejszać stan zapalny. Nałóż niewielką ilość bezpośrednio na ukąszenia i pozostaw na kilka minut. Następnie zmyj pastę. Należy jednak pamiętać, aby nie nakładać pasty do zębów na otwarte rany lub poważne oparzenia. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Eliminacja nieprzyjemnego zapachu

Jeśli masz do czynienia z żywnością o ostrym zapachu, taką jak czosnek lub cebula, nałóż niewielką ilość pasty do zębów na dłonie i potrzyj je o siebie. Spłucz wodą, aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu.

Wcześniej UaPortal informował, jak wykorzystać skorupki jajek w ogrodzie.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!