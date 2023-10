Honor Watch 4 Pro: jego charakterystyka

Wraz ze zbliżającą się premierą długo oczekiwanego Honor Watch 4 Pro, entuzjaści i miłośnicy technologii są podekscytowani. China Telecom opublikowała skarbnicę szczegółowych specyfikacji i oficjalnych renderów, które dają nam wgląd w to, co to inteligentne akcesorium ma do zaoferowania.

Kluczowe dane techniczne:

- Model: TUM-L19

- Wyświetlacz: Oszałamiający 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 464 x 464 pikseli.

- Moc obliczeniowa: Pod maską znajduje się energooszczędny układ STM32U5A9 firmy STMicroelectronics, który zapewnia wydajną pracę.

- Pamięć masowa: Dzięki 4 GB pamięci wewnętrznej nie musisz się martwić, że zabraknie Ci miejsca na ulubione aplikacje i dane.

Przeczytaj również: Jak nie ładować telefonu komórkowego, aby działał jak najdłużej?

- Łączność: Honor Watch 4 Pro to przede wszystkim łączność. Obsługuje LTE i wykorzystuje eSIM do płynnej łączności. Obsługuje Wi-Fi, Bluetooth i NFC.

- Konstrukcja: Wykonany z precyzją, mierzy 46,4 x 46,4 x 11,4 mm i waży zaledwie 50 gramów, dzięki czemu można go wygodnie nosić przez cały dzień.

- Bateria: Urządzenie jest zasilane baterią o pojemności 480 mAh, dzięki czemu dotrzymuje kroku aktywnemu trybowi życia.

- Oprogramowanie: Działa na MagicOS 7.2, który zapewnia płynną i intuicyjną obsługę.

- Opcje kolorystyczne: dostępny w wielu stylowych kolorach, w tym czarnym, brązowym i ciemnozielonym, co pozwala dopasować zegarek do własnego stylu.

- Cena: cena początkowa Honor Watch 4 Pro wynosi 2999 juanów chińskich, czyli około 410 dolarów amerykańskich.

Wcześniej pisaliśmy, że bateria telefonu może szybko się rozładować z powodu jednego częstego błędu popełnianego przez użytkowników. Prowadzi to do zużycia komponentów gadżetu.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!