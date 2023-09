Co zrobić, aby bukiet kwiatów przetrwał jak najdłużej? 4 life hacki

Czy bukiety, które otrzymujesz, bardzo szybko blakną i tracą swoje piękno? UAportal zebrał ważne wskazówki, które pomogą Ci przedłużyć żywotność kwiatów, aby zachować ich świeżość i elegancję.

Przycinanie łodyg kwiatów

Przed włożeniem bukietu do wody należy nieco przyciąć łodygi. Użyj ostrych nożyczek lub noża florystycznego, aby wykonać czyste cięcie pod kątem 45 stopni. Zapewni to kwiatom nowy obszar do wchłaniania wody i składników odżywczych. Wszelkie liście, które mogą być zanurzone w wodzie, należy usunąć, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

Użyj czystego wazonu i świeżej wody

Najpierw umyj wazon wodą z mydłem i dokładnie spłucz. Używaj wody o temperaturze pokojowej. Dodatkowo możesz dodać nawóz do kwiatów, jeśli został dołączony do bukietu.

Pamiętaj, że wymiana wody co dwa do trzech dni zapobiegnie rozwojowi bakterii i utrzyma świeżość kwiatów.

Trzymaj bukiet z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła

Kwiaty są wrażliwe na ciepło, które może powodować ich blaknięcie i więdnięcie. Aby przedłużyć żywotność bukietu, umieść go w chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego, otworów wentylacyjnych i urządzeń emitujących ciepło.

Regularnie spryskuj kwiaty

Kwiaty najlepiej kwitną w wilgotnym środowisku, więc regularne spryskiwanie pomoże przedłużyć ich świeżość. Można to zrobić za pomocą butelki z rozpylaczem wypełnionej czystą wodą. Należy jednak unikać zwilżania kwiatów wrażliwych na wodę, takich jak storczyki czy sukulenty.

Wcześniej UaPortal opowiedział o 5 przydatnych wskazówkach dotyczących pielęgnacji roślin domowych jesienią.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!