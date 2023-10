Poznaj życiowe triki, które mogą być przydatne w życiu codziennym i środowisku. UAportal przygotował życiowe triki na wykorzystanie skórek bananów do polerowania skóry i wzbogacania ogrodu.

Polerowanie skórzanych butów

Po zjedzeniu banana nie należy od razu wyrzucać skórki. Wnętrze skórki banana można wykorzystać do wypolerowania skórzanych butów lub toreb. Naturalne oleje zawarte w skórce banana działają jak środek polerujący, nadając produktom błyszczący połysk.

Naturalny nawóz

Zamiast wyrzucać skórkę, rozważ zakopanie jej w ogrodzie lub doniczce z rośliną. W miarę rozkładu skórka uwalnia do gleby cenne składniki odżywcze, takie jak potas, fosfor i wapń. Te składniki odżywcze sprzyjają zdrowemu wzrostowi roślin i mogą być ekonomiczną alternatywą dla nawozów kupowanych w sklepach.

Przyspieszacz kompostu

Siekając skórki na małe kawałki i dodając je do kosza na kompost, można przyspieszyć proces rozkładu. Skórki bananów mają wysoki stosunek węgla do azotu, co pomaga dostarczyć niezbędnych składników odżywczych mikroorganizmom w kompoście. Rezultatem jest bogaty w składniki odżywcze kompost, który jest idealny do uprawy roślin.

Wcześniej pisaliśmy o tym, jak prawidłowo przechowywać banany. Dzięki tym wskazówkom owoce pozostaną świeże przez prawie 3 tygodnie.

