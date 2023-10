Jak łatwo usunąć kamień z czajnika: skuteczne metody

Częstym problemem gospodyń domowych jest kamień, który trudno usunąć z czajnika. UAportal podpowiedział, jak usunąć kamień i jakich produktów użyć do tego celu.

Mieszanka octu i wody

Aby usunąć kamień z czajnika, można użyć mieszanki octu i wody. Napełnij czajnik równomiernie octem i wodą i pozostaw na około godzinę. Następnie podgrzej mieszaninę do wrzenia i wyłącz czajnik. Pozostaw roztwór na kolejną godzinę, a następnie opróżnij czajnik i dokładnie go wypłucz.

Sok z cytryny

Pokrój cytrynę w grube plastry i włóż je do czajnika. Napełnij go wodą tak, aby plasterki cytryny były zanurzone. Doprowadź wodę do wrzenia i gotuj na wolnym ogniu przez około 15 minut. Następnie wyłącz czajnik i pozwól mu ostygnąć. Wylej wodę i ostrożnie wyszoruj pozostały kamień.

Soda oczyszczona

Możesz również spróbować użyć sody oczyszczonej. Wymieszaj łyżkę sody oczyszczonej z wodą, aby uzyskać pastę. Nałóż pastę na kamień w czajniku i pozostaw na kilka godzin. Następnie zetrzyj kamień gąbką i dokładnie wypłucz czajnik.

Pamiętaj, że jeśli nie będziesz regularnie czyścić czajnika, kamienia będzie tak dużo, że urządzenie się spali. Wymyśliliśmy, jak poradzić sobie z tym problemem.

