Jak przechowywać odkorkowane wino: proste zasady

UAportal przygotował wskazówki i metody przechowywania otwartego wina. Przyjrzymy się praktycznym sposobom na zachowanie jakości i smaku wina nawet po jego otwarciu.

Przechowywanie w chłodnym miejscu

Wino powinno być przechowywane w chłodnym miejscu, aby zachować jego świeżość. Ciepło może negatywnie wpłynąć na smak i jakość wina. Aby zachować świeżość otwartej butelki wina, należy umieścić ją w lodówce. Pomoże to wydłużyć okres przydatności do spożycia i zapewni, że będzie można cieszyć się nim jeszcze przez kilka dni.

Środek konserwujący do wina

Inną skuteczną metodą przechowywania odkorkowanego wina jest stosowanie specjalnych urządzeń do jego przechowywania. Urządzenia te są przeznaczone do usuwania nadmiaru tlenu z butelki, co może prowadzić do utleniania wina i utraty jego smaku. Usuwając tlen, można zachować jakość wina i przedłużyć jego okres przydatności do spożycia.

Przechowywanie w postaci lodu

Jeśli nie masz dostępu do lodówki lub wystarczającej ilości miejsca w lodówce, kreatywnym rozwiązaniem jest zamiana wina w kostki lodu. Wlej resztki wina do tacek na kostki lodu, a następnie zamroź je.

Kostki te można wykorzystać w przepisach na wino lub dodać do kieliszka wina, aby je schłodzić bez rozcieńczania smaku. Jest to praktyczny sposób na uniknięcie marnowania wina i jednoczesne cieszenie się jego smakiem w różnych formach.

