Jak dbać o młode jabłonie jesienią, aby wiosną uzyskać obfite zbiory

Wraz ze zbliżającym się sezonem zimowym należy zwrócić uwagę na kondycję drzew owocowych, zwłaszcza jabłoni, aby zapewnić przyszłoroczne zbiory. Zaniedbanie właściwej opieki w tym czasie może prowadzić do utraty płodności. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym zaleceniom dotyczącym przygotowania i pielęgnacji jabłoni zimą.

Jesień jest krytycznym okresem dla pielęgnacji drzew, ponieważ poprzedza surowe warunki zimowe. Aby odpowiednio przygotować jabłonie, należy wykonać następujące ważne kroki:

Przycinanie pni

Podczas przycinania pni ważne jest, aby wziąć pod uwagę ich wzrost. Jeśli jest on mniejszy niż 30 centymetrów, unikaj usuwania dużych gałęzi, ponieważ może to osłabić drzewo. Zamiast tego należy skupić się na eliminacji suchych, słabych, połamanych pędów, a także tych, które rozgałęziają się pod kątem od 25 do 40 stopni od pnia.

Nawożenie

Zapewnienie drzewom odpowiedniego odżywienia ma kluczowe znaczenie dla ich ogólnego zdrowia. Jesienią warto rozważyć nawożenie jabłoni. Wybierz sprawdzone substancje, zamiast polegać wyłącznie na tradycyjnych metodach. Zalecane opcje obejmują:

30 gramów siarczanu potasu na 10 litrów roztworu dla jabłoni i grusz;

15 gramów monofosforanu potasu na 10 litrów wody.

Ponadto zaleca się stosowanie podwójnego superfosfatu jako nawozu co trzy lata, stosując 30 gramów na metr kwadratowy.

Leczenie chorób i szkodników

Wiele owadów znajduje schronienie na zimę pod korą drzew. Nieleczone mogą powodować znaczne uszkodzenia jabłoni. Aby zwalczyć ten problem, ważne jest, aby traktować drzewa późną jesienią, po opadnięciu liści, ale przed nadejściem mrozów. Wybierz jedną z następujących metod leczenia:

1% roztwór siarczanu żelaza lub miedzi;

5% roztwór mocznika;

3% roztwór płynu Bordeaux;

500 gramów mocznika na 10 litrów wody.

Aby oprysk był skuteczny, należy przeprowadzić go w suchy i spokojny dzień.

