Jak przyspieszyć wzrost włosów: wskazówki pielęgnacyjne

UAportal przygotował porady dotyczące pielęgnacji włosów. Dowiedz się, jak stymulować wzrost włosów i utrzymać je w zdrowiu.

Regularne nawilżanie

Jedną z najważniejszych wskazówek dotyczących stymulowania wzrostu włosów jest ich regularne nawilżanie. Suche i łamliwe włosy są bardziej podatne na łamanie i wypadanie, dlatego ważne jest, aby były dobrze nawilżone. Używaj nawilżającego szamponu i odżywki, które są odpowiednie dla Twojego rodzaju włosów i rozważ użycie odżywki bez spłukiwania lub olejku, aby zapewnić dodatkowe nawilżenie.

Unikaj stylizacji na gorąco

Nadmierna stylizacja na ciepło może uszkodzić włosy i zahamować ich wzrost. Ciepło z suszarek do włosów, lokówek i prostownic może pozbawić włosy naturalnej wilgoci, prowadząc do suchych, łamliwych i rozdwojonych końcówek. Zaleca się ograniczenie korzystania z tych narzędzi i, jeśli to możliwe, preferowanie metod stylizacji bez użycia ciepła

Masuj skórę głowy

Masaż skóry głowy stymuluje wzrost włosów poprzez zwiększenie krążenia krwi w mieszkach włosowych. Delikatne masowanie skóry głowy okrężnymi ruchami przez kilka minut każdego dnia wspomaga przepływ składników odżywczych do korzeni, odżywiając trzon włosa.

Regularne podcinanie włosów

Wbrew powszechnemu przekonaniu, regularne przycinanie włosów faktycznie pomaga im szybciej rosnąć. Przycinanie eliminuje rozdwojone końcówki, które mogą przemieszczać się w górę trzonu włosa i powodować dalsze uszkodzenia. Pozbycie się tych uszkodzonych końcówek zapobiega łamaniu się włosów i sprzyja ich zdrowszemu i szybszemu wzrostowi.

Traktuj swoje włosy ostrożnie

Delikatne traktowanie włosów jest niezbędne dla ich zdrowia i wzrostu. Zaleca się unikanie zbyt energicznego szczotkowania, ponieważ może to prowadzić do złamań i uszkodzeń. Używanie grzebieni z szeroko rozstawionymi zębami lub szczotek z miękkim włosiem do czesania włosów, zaczynając od końcówek i przesuwając się w górę, pomaga zapobiegać niepotrzebnemu obciążeniu łodygi włosa.

