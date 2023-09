Które sukulenty są łatwe w uprawie: 5 najlepszych opcji dla miłośników roślin

Sukulenty stały się bardzo popularne w ostatnich latach. Ze względu na ich oszałamiające piękno i wytrzymałość, są idealnym wyborem zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących miłośników roślin. UaPortal opowiedział o 5 wariantach pięknych sukulentów, które są idealne do rozpoczęcia kolekcji.

Rozchodnik Morgana

W przeciwieństwie do innych kaktusów, nie ma ostrych kolców. Zamiast tego ma płaskie, mięsiste, podzielone na segmenty łodygi, które mogą dorastać do jednego metra długości. Jego skręcona natura często powoduje, że łodygi wdzięcznie układają się na krawędziach pojemników, dzięki czemu zyskał przydomek "kaktusa krabowego".

Odmiana ta lubi nieco więcej wilgoci niż jej kolczaste odpowiedniki, więc podlewaj ją, gdy górny centymetr gleby jest suchy. Umieść roślinę w dobrze oświetlonym miejscu w pobliżu okna, a będzie produkować wspaniałe różowe kwiaty w miesiącach zimowych.

Trojeść dachowa

Echeveria to potoczna nazwa dwóch blisko spokrewnionych sukulentów, które mają niewielkie różnice wizualne. Echeveria elegans tworzy płaskie, podobne do kwiatów pąki o zaokrąglonych krawędziach i co roku kwitnie dzwonkowatymi kwiatami.

Z drugiej strony, roślina dachowa również tworzy rozety, ale jej liście są bardziej płaskie i spiczaste. Sukulenty te są dostępne w wielu uroczych wariantach kolorystycznych, dzięki czemu są doskonałym dodatkiem do każdej kolekcji.

Aloes

Aloes znany jest z długich, cienkich liści rosnących na krótkiej łodydze. Wytwarza kwiatostany, które są skupiskami liści, które mogą ostatecznie wypełnić cały pojemnik. Chociaż roślina ta znana jest ze swoich właściwości leczniczych, dzięki sokowi, który od wieków stosowany jest w leczeniu ran i oparzeń, ważne jest, aby obchodzić się z nią ostrożnie ze względu na ostre "zęby" na krawędziach liści.

Wilczomlecz trójkątny

Pomimo tego, jak wygląda, wilczomlecz trójkątny (Euphorbia trigona) nie jest w rzeczywistości drzewem. Jako roślina doniczkowa osiąga zwykle do jednego metra, ukazując pionowe, rozgałęzione łodygi ozdobione krótkimi, ostrymi kolcami. Zielone łodygi mają małe liście z czerwonawym odcieniem na końcach. Podobnie jak poinsecja, wytwarza mleczny, lepki sok, który może podrażniać skórę, jeśli nie zostanie zmyty.

Kalanchoe filcowe

Wśród wielu gatunków Kalanchoe, ten wyróżnia się charakterystycznym wyglądem. Pochodzące z Madagaskaru kocie uszy mają puszyste szaro-zielone liście pokryte miękkimi srebrnymi włoskami i ozdobione brązowymi lub rdzawymi plamkami na końcach.

Chociaż w pomieszczeniach mogą dorastać do pół metra wysokości, ich wzrost jest powolny. Umieść roślinę w dobrze oświetlonym miejscu w pobliżu okna i pozwól glebie wyschnąć między podlewaniami. Uważaj, aby nie zamoczyć liści podczas podlewania, ponieważ może to prowadzić do gnicia.

