Tom Holland, powszechnie znany z roli Petera Parkera/Spider-Mana w Marvel Cinematic Universe, ma wiele intrygujących aspektów swojego życia poza rolą superbohatera. UAportal przygotował kilka mało znanych faktów na temat utalentowanego aktora.

Mało prawdopodobne hobby

Jako dziecko Holland był głęboko zaangażowany w balet, co początkowo spowodowało pewne prześladowania w szkole. Pomimo wczesnego entuzjazmu dla baletu, Holland napotkał przeszkody, gdy starał się zagrać rolę Billy'ego Elliotta w przedstawieniu teatralnym. Mimo to ciężko trenował, ostatecznie dostając rolę i zdobywając bezcenne doświadczenie baletowe.

Chwilowe rozproszenie uwagi

Kiedy jego kariera aktorska chwilowo utknęła w martwym punkcie, matka Hollanda zapisała go do szkoły stolarskiej jako plan awaryjny. Kierując się nadmierną pewnością siebie po występie w filmie "W samym sercu morza" z 2015 roku, Holland znalazł się w trudnej sytuacji.

W odpowiedzi jego zdeterminowana matka wysłała go do szkoły stolarskiej, aby tymczasowo skupić się na nim i nauczyć go cennych umiejętności. Nie ukończył jednak kursu ze względu na możliwość przesłuchania w Marvelu.

Tatuaż z pająkiem

Unikalny symbol poświęcenia Hollanda dla roli superbohatera można znaleźć na spodzie jego stopy, wyryty atramentem. Aby uwiecznić swój związek z kultową postacią Spider-Mana, aktor zrobił sobie tatuaż pająka.

Domowe skarby

Fascynacja Hollanda Spider-Manem wykracza poza ekran. Aby upamiętnić kręcenie filmu Spider-Man: Daleko od domu, aktor zabrał z planu niebieski ekran i zamienił go w pokrowiec na swój osobisty stół do pokera.

