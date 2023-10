Pokarmy, których nie należy spożywać z kawą

UAportal przygotował listę produktów, których należy unikać podczas picia kawy. Poznaj ważne informacje o tym, czego należy unikać, a także alternatywne opcje, które mogą uzupełnić kawę.

Unikaj pikantnych potraw

Spożywanie pikantnych potraw wraz z kawą może powodować dyskomfort i problemy trawienne. Pikantne potrawy mogą prowadzić do zwiększenia kwasowości żołądka, co pogarsza efekt naturalnej kwasowości kawy.

Podczas picia kawy najlepiej jest unikać potraw takich jak ostra papryka, ostre sosy i mocno przyprawione potrawy. Jeśli wybierzesz lżejsze opcje, możesz uniknąć dyskomfortu i zakłócenia przyjemnego smaku kawy.

Uważaj na produkty mleczne

Wiele osób lubi dodawać mleko lub śmietankę do kawy, ale należy zachować ostrożność podczas spożywania produktów mlecznych. Jest to szczególnie ważne dla osób nietolerujących laktozy lub uczulonych na produkty mleczne. Połączenie nabiału i kawy może prowadzić do problemów trawiennych, takich jak wzdęcia, gazy i dyskomfort w żołądku.

Aby cieszyć się kremowym smakiem kawy bez potencjalnych problemów trawiennych, wybierz alternatywne produkty bezmleczne. Mleko migdałowe, sojowe lub owsiane może zapewnić podobny smak.

Ogranicz spożycie owoców cytrusowych

Spożywanie owoców cytrusowych, takich jak pomarańcze, grejpfruty i cytryny w tym samym czasie, w którym pijesz kawę, może zakłócać wchłanianie żelaza. Żelazo jest ważnym minerałem odpowiedzialnym za transport tlenu w organizmie. Dlatego lepiej jest spożywać owoce cytrusowe oddzielnie od kawy, aby zapewnić maksymalne wchłanianie składników odżywczych.

