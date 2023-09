Energia otoczenia, w tym przedmiotów znajdujących się w domu, może mieć znaczący wpływ na samopoczucie i ogólną atmosferę. Podczas gdy ludzie często koncentrują się na tworzeniu pięknych i przytulnych wnętrz, często pomijają aspekt energetyczny. UaPortal ujawnił kilka błędów w projektowaniu wnętrz, które mogą odwrócić pecha.

Pozbądź się "martwych" rzeczy

Wiemy, że stare, podarte i zepsute rzeczy przynoszą negatywne skutki. Należy jednak pamiętać, że nawet nowe, drogie, modne i piękne przedmioty mogą promieniować złą energią, jeśli nie są używane lub nie przynoszą radości.

Pomyśl o swoich prezentach, których wstydzisz się wyrzucić, ale które jednocześnie nie przynoszą ci żadnej radości. Na przykład podarowany wazon, który stoi na stole, nie sprawiając przyjemności, szybko traci swoją pozytywną energię i zaczyna odbierać energię ludziom wokół niego. Takie rzeczy należy oddać, sprzedać lub wyrzucić, aby wyeliminować ich negatywny wpływ.

Strzeż się "przeklętych" rzeczy

Są to przedmioty podarowane lub otrzymane bez szczerych intencji. Na przykład prezent od osoby, która cię nie lubi, zakup dokonany z obowiązku lub zły nastrój przyjaciela.

Rzeczy te pochłaniają negatywną energię osoby, która je daje, a następnie przyciągają nieszczęście do domu. Chociaż wewnątrz osoba może czuć się zobowiązana do podziękowania za prezent, w głębi duszy nie rezonuje to z prawdziwym szczęściem.

Wpływ "krzywych" luster

Nie wieszaj lustra naprzeciwko drzwi wejściowych i nie umieszczaj dwóch luster naprzeciwko siebie, ponieważ mogą one odbijać śpiących ludzi. Ważne jest, aby wybrać miejsce, w którym będzie odbijać coś pięknego, takie jak park za oknem lub gustownie pomalowana ściana.

Lustra mają zdolność pochłaniania energii, często negatywnej, więc nie powinny być umieszczane tam, gdzie często przechodzą obcy ludzie lub gdzie odbijają nieatrakcyjne elementy, takie jak śmieci, podarta tapeta lub nudna ściana.

