Od klątwy do małżeństwa: jakie są wierzenia na temat wody?

Przesądy to wierzenia przekazywane z pokolenia na pokolenie, które są głęboko zakorzenione w kulturach różnych krajów. Zaskakujące jest to, że niektóre narody mają wierzenia nawet na temat wody i jej mocy. UAportal przygotował kilka interesujących wierzeń na temat mocy wody, które wciąż są mało znane.

Zakaz wznoszenia toastów wodą

W Niemczech zwyczajowo wznosi się toasty różnymi napojami, takimi jak piwo lub wino, ale należy unikać wznoszenia toastów wodą. Ta interesująca tradycja ma swoje korzenie w mitologii greckiej, ponieważ Niemcy wierzą, że wznoszenie toastów wodą jest podobne do życzenia śmierci współbiesiadnikowi.

Klątwa pijanego męża

W Walii istnieje intrygujący przesąd związany z myciem rąk. Zgodnie z nim kobiety, które rozleją wodę podczas prania, są skazane na poślubienie pijaka. Inna wersja tego wierzenia mówi, że jeśli kobieta bardzo zmoczy swoje ubrania podczas prania, jej przyszły mąż będzie skłonny do picia.

Nie można prać we wtorki

W Turcji istnieje przesąd, który odradza pranie ubrań we wtorki. Uważa się, że noszenie czystych ubrań wypranych w tym dniu tygodnia przyniesie pecha, a być może nawet doprowadzi do przedwczesnej śmierci właściciela. W kulturze tureckiej wtorek jest strasznym dniem pełnym negatywnej energii. We wtorki nie obchodzi się żadnych świąt, nie zawiera się małżeństw, a już na pewno nie robi się prania.

Skakanie po szczęście

Brazylijczycy mają wyjątkowy zwyczaj świętowania Nowego Roku. Udają się nad ocean i biorą udział w tradycji, w której skaczą przez siedem fal, a każdemu skokowi towarzyszą życzenia powodzenia w nowym roku. Ważne jest jednak, aby nie odwracać się plecami do morza podczas wykonywania tego rytuału, w przeciwnym razie szczęście odwróci się od ciebie.

Powstrzymaj się od noszenia czerwieni podczas ulewy

Na Filipinach, gdzie burze są powszechne, istnieje przekonanie, że podczas burzy należy powstrzymać się od noszenia czerwonych ubrań. W kulturze filipińskiej kolor czerwony jest kojarzony z błyskawicami podczas burzy, dlatego zaleca się powstrzymanie się od noszenia jasnych bordowych ubrań podczas ulewy.

