Dlaczego nie powinieneś dawać świec: jakie to może mieć konsekwencje

Świece odgrywają ważną rolę w wielu kulturach jako potężne przedmioty ochronne dla gospodarstw domowych. Uważa się, że odpędzają one negatywne emocje i przynoszą pozytywną energię. Należy jednak pamiętać, że pod żadnym pozorem nie należy dawać świec innym. Według ekspertów, taki pozornie niewinny gest może przynieść nieszczęście, chorobę, a nawet śmierć.

Wideo dnia

Nasi przodkowie głęboko wierzyli, że negatywny wpływ podarowanej świecy może rozprzestrzenić się na całe gospodarstwo domowe. Z tymi przedmiotami gospodarstwa domowego wiązały się cenne znaki, które ostrzegały przed różnymi niekorzystnymi scenariuszami.

Przeczytaj również: Co zrobić w przypadku rozsypania soli i co to oznacza?

Na przykład, jeśli świeca emituje nieprzyjemny zapach i wytwarza nadmierną ilość dymu, należy ją natychmiast zgasić. Zdmuchiwanie świec jest uważane za wyjątkowo pechowe. Zamiast tego, aby uniknąć pecha, należy albo zgasić je specjalną nasadką, albo po prostu ścisnąć je opuszkami palców.

Ponadto bardzo ważne jest, aby nie przenosić płomienia z jednej świecy na drugą w domu. Uważa się, że taka praktyka przyciąga biedę i trudności finansowe do życia mieszkańców. Co więcej, znalezione lub odkryte świece nigdy nie powinny być wnoszone do domu. Uważa się, że przynoszą one pecha i nieszczęście.

Ponadto, jeśli świeca przypadkowo upadnie lub spontanicznie zgaśnie w domu, należy zachować czujność, ponieważ często oznacza to rychłe nadejście nieprzyjemnych wiadomości lub wydarzeń. Równie złowieszczym symbolem jest pojawienie się niebieskiego płomienia na świecy.

Należy jednak pamiętać, że świece nadal można dawać w prezencie, ale tylko bliskim osobom, którym szczerze życzymy powodzenia. Podarowując świece, warto zdecydować się na alternatywy wykonane z materiałów innych niż wosk. Świece woskowe, jak na ironię, mogą wnieść niekorzystną energię do życia obdarowanych i negatywnie wpłynąć na intencje stojące za prezentem.

Wcześniej pisaliśmy o znakach i przesądach związanych z przybyciem gości oraz o tym, dlaczego ludzie życzą sobie zdrowia, gdy inni kichają.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!