Dlaczego patelnia się zacina i jak to naprawić: przyczyny i praktyczne wskazówki

Każda gospodyni domowa przynajmniej raz miała problem z przypalającą się patelnią. UAportal przygotował powody, dla których patelnia się przypala oraz praktyczne wskazówki, jak to naprawić.

Wybierz odpowiedni poziom ciepła

Aby zapobiec przypalaniu się patelni, ważne jest, aby wybrać odpowiedni poziom ciepła. Wysoka temperatura może spowodować, że olej lub żywność szybko się przypalą, co doprowadzi do spalenia patelni. Zacznij od średniego ciepła i dostosuj w razie potrzeby. Pomoże to zapewnić równomierne gotowanie i zapobiegnie przywieraniu.

Używaj odpowiedniego oleju

Używanie odpowiedniego oleju może mieć ogromne znaczenie w zapobieganiu przywieraniu potraw do patelni. Oleje o wyższym punkcie dymienia, takie jak olej rzepakowy lub olej roślinny, są idealne do gotowania w wysokich temperaturach. Są one odporne na ciepło i nie ulegają rozkładowi, zmniejszając ryzyko przypalenia patelni.

Dodatkowo, spryskanie sprayem do gotowania przed gotowaniem tworzy barierę między jedzeniem a patelnią, zmniejszając ryzyko przywierania.

Odpowiednio rozgrzej patelnię

Przed smażeniem rozgrzej patelnię. Pozwól jej stopniowo się nagrzewać przed dodaniem oleju lub jedzenia. Pomoże to równomiernie rozprowadzić ciepło i zapobiegnie tworzeniu się gorących punktów, które mogą prowadzić do przypalenia.

