UAportal przygotował 5 najlepszych kart graficznych zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności w grach. Poznaj specyfikacje techniczne i kluczowe funkcje, które wyróżniają te karty na tle innych.

Wideo dnia

NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3080 to najpotężniejsza karta graficzna na rynku. Może pochwalić się 8704 rdzeniami CUDA i 10 GB pamięci GDDR6X. Zapewnia to niezrównaną wizualizację graficzną i płynną rozgrywkę.

AMD Radeon RX 6900 XT

Na drugim miejscu plasuje się AMD Radeon RX 6900 XT z 80 jednostkami obliczeniowymi i 16 GB pamięci GDDR6. Oferuje wyjątkową wydajność i oszałamiającą grafikę. To sprawia, że jest to najlepszy wybór do gier high-end.

Przeczytaj również: OPPO Pad 2: co musisz wiedzieć o globalnej sensacji

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3070 zajmuje trzecie miejsce dzięki imponującej wydajności i przystępnej cenie. Posiada 5888 rdzeni CUDA i 8 GB pamięci GDDR6. Zapewnia to doskonałą wydajność graficzną z obsługą DLSS 2.0 i ray tracingu w czasie rzeczywistym.

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6800 XT zajmuje czwarte miejsce. Zapewnia potężną wydajność dzięki 4608 jednostkom obliczeniowym i 16 GB pamięci GDDR6. Dzięki oszałamiającej grafice, wysokiej częstotliwości odświeżania i możliwości śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, zapewnia fantastyczne wrażenia z gry.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti zamyka pierwszą piątkę z 4864 rdzeniami CUDA i 8 GB pamięci GDDR6. Oferuje imponującą wydajność i wartość. RTX 3060 Ti jest w stanie obsługiwać takie funkcje jak DLSS 2.0 i dedykowane rdzenie ray tracing dla płynnej rozgrywki w rozdzielczości 1440p.

Podsumowując, powiedzieliśmy ci, jak poprawić wydajność komputera ze słabymi procesorami i małą ilością pamięci RAM.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!