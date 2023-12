Stosował sterydy: 5 faktów o Arnoldzie Schwarzeneggerze

Arnold Schwarzenegger, legendarny kulturysta i siedmiokrotny Mr Olympia, ujawnił interesujące szczegóły na temat swojej podróży fitness. UAportal opowiada o niektórych szczegółach.

Poświęcenie od najmłodszych lat

W latach szkolnych pasja Schwarzeneggera do kulturystyki ukształtowała się, gdy podziwiał ikony mięśni, takie jak Reg Park. Jako nastolatek dołączył do grupy ciężarowców i zapaśników, którzy odwiedzali lokalne jezioro, co ostatecznie doprowadziło go do Athletic Union, siłowni w Grazu w Austrii.

Typowy dzień nastoletniego Schwarzeneggera obejmował trzy godziny na siłowni, gdzie z zapałem śledził swoje postępy na drewnianej ścianie z kredowymi liniami przedstawiającymi każde podniesienie wykonywane dla różnych grup mięśni.

Osiągnięcie proporcjonalnej symetrii

Pomimo początkowych sukcesów, Schwarzenegger otrzymał cenną radę od swojego mentora, Waga Bennetta, który wskazał, że musi popracować nad rozwojem nóg. Imponujące bicepsy Schwarzeneggera przyćmiewały jego mięśnie łydek, co skutkowało niezrównoważonym wyglądem.

Po skorzystaniu z rady Bennetta dostosował swój reżim treningowy, aby skupić się na wszystkich grupach mięśni w równym stopniu. Ta zmiana opłaciła się, prowadząc go do zwycięstwa w konkursie Mr Universe w 1967 roku.

Porażka, która zmusiła go do poprawy

Chociaż Schwarzenegger wygrał konkurs Mr Universe w 1967 roku, w następnym roku spotkał się z rozczarowaniem podczas amerykańskiej wersji konkursu w Miami.

Arnold przeniósł się wówczas do Los Angeles i ściśle współpracował ze znanymi kulturystami i trenerami, którzy dostrzegli jego potencjał i podkreślali znaczenie formy.

Zrównoważone podejście do odżywiania

Schwarzenegger przyznaje, że nigdy nie miał obsesji na punkcie śledzenia kalorii lub ścisłego przestrzegania określonej diety. Zamiast tego priorytetowo traktuje dostarczanie wystarczającej ilości białka i odkładanie posiłków na późniejszą porę dnia, aby wspomóc proces odchudzania.

Otwarte przyznanie się do stosowania sterydów

Omawiając swoją zawodową karierę kulturysty, Schwarzenegger otwarcie przyznaje, że "eksperymentował" ze sterydami. Podkreśla, że stosował je pod nadzorem lekarza i według ścisłych wytycznych, a cykle trwały tylko cztery miesiące w roku.

Arnold podkreśla również, że tylko około 5% jego postępów można przypisać stosowaniu sterydów. Mówi też otwarcie o niebezpieczeństwach związanych z używaniem substancji i o tym, jak może to wpłynąć na zdrowie w dłuższej perspektywie.

