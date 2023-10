Stracił sławę z powodu aktorstwa: pięć faktów o Jaredzie Leto

Jared Leto to aktor otoczony wieloma plotkami i skandalami, który odniósł wielki sukces w filmie American Psycho. UAportal opowiedział o historii życia Leto, zbierając pięć nieoczekiwanych faktów.

Wczesny sukces Jareda Leto

Kariera Jareda Leto rozpoczęła się od wielkiego sukcesu, gdy pojawił się w tak znanych filmach jak Cienka czerwona linia i Fight Club. W 2000 roku Leto naprawdę wyrobił sobie markę dzięki znakomitym rolom w American Psycho i Requiem dla snu. Zwłaszcza ten drugi film odegrał kluczową rolę w karierze Leto, który zaczął pracować nad nową metodą gry aktorskiej, znacząco zmieniając swój wygląd, aby sportretować uzależnionego od narkotyków. Uznanie krytyków dla Requiem dla snu wzmocniło wiarę Leto w skuteczność tego stylu gry aktorskiej.

Niektóre filmy wyostrzyły najgorsze cechy gry aktora

Niestety, dalsze wybory aktorskie Leto i udział w nieudanych filmach utrwalały jego najgorsze tendencje. Po zdobyciu Oscara za Dallas Buyers Club, Leto wcielił się w rolę Jokera w Suicide Squad z 2016 roku, co początkowo wzbudziło entuzjazm fanów. Jednak pomimo jego metodycznego podejścia i oświadczeń o głębokim zaangażowaniu w postać, film nie pokazał owoców jego pracy. "Suicide Squad" otrzymał negatywne recenzje, a portret Jokera w wykonaniu Leto został uznany za najsłabszy w filmie.

Zarzuty wobec Leto

Oprócz serii nieudanych występów w filmach takich jak "Suicide Squad", "The House of Gucci" i "Morbius", gwiazda Leto zaczęła przygasać z powodu niepokojących zarzutów. Pod adresem aktora padały różne oskarżenia, w tym o umawianie się z młodymi gwiazdami.

Jeden z najgłośniejszych incydentów dotyczył aktora Dylana Sprouse'a, który oskarżył Leto o niewłaściwe zachowanie w Internecie, twierdząc, że Leto angażował się w niewłaściwe relacje z osobami w wieku od 18 do 25 lat. Nawet reżyser Suicide Squad, James Gunn, odpowiedział na te zarzuty, sugerując, że Leto miał w zwyczaju spotykać się z dziewczynami poniżej 18 roku życia w prawdziwym życiu.

Stworzył zespół muzyczny

Wśród kłopotów z karierą Leto znacząco zmienił kierunek swojej działalności. W 1998 roku wraz z bratem założył zespół Thirty Seconds to Mars. Jednak w miarę jak pojawiały się możliwości aktorskie, Leto stwierdził, że nie może "siedzieć na dwóch krzesłach". Choć wdzięczny za role, wciąż odrzucał nowe możliwości, wkładając swoją energię w zespół.

Pewnego razu jego fani złamali mu nos

Podczas koncertu Thirty Seconds to Mars w 2007 roku, wierni fani Leto nieumyślnie wywołali zamieszki. W chwili czystej emocjonalnej radości tłum przedarł się przez barierki ochronne i rzucił się na Leto podczas jego występu na scenie. W wyniku bójki Leto doznał złamania nosa, kontuzji nogi oraz licznych skaleczeń i siniaków. Pomimo tego Leto wykazał się odpornością, wytrwałością i ukończył występ do końca, uznając go za jeden ze swoich najlepszych występów.

