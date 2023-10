Rzeczy, których nigdy nie należy wyrzucać z domu: znaki ludowe

Utrzymanie domu w czystości jest bardzo ważne, aby uniknąć gromadzenia się śmieci, kurzu i brudu. Oprócz regularnego sprzątania zaleca się przeprowadzanie gruntownych porządków kilka razy w roku, zwłaszcza przed ważnymi świętami, aby zwolnić miejsce w schowkach, spiżarniach, na balkonach i werandach. Są jednak pewne rzeczy, których nigdy nie należy wyrzucać.

Akcesoria religijne

Ikony, Biblie, krzyże i inne przedmioty religijne mają wartość sentymentalną i kulturową, często przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Jeśli czujesz, że już ich nie potrzebujesz, lepiej zanieś je do kościoła niż wyrzucać.

Zdjęcia.

Uważa się, że nie należy wyrzucać zdjęć, ponieważ zachowują one energię i wspomnienia osób na nich przedstawionych. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, zdjęć można się pozbyć poprzez spalenie, podarcie lub rozsypanie ich popiołu.

Obcięte paznokcie i włosy

Ważne jest, aby ostrożnie obchodzić się z obciętymi paznokciami i włosami, ponieważ są one uważane za potencjalne narzędzia, które mogą wyrządzić krzywdę użytkownikowi, jeśli nie są odpowiednio obsługiwane. Nie należy wyrzucać ich do wody, np. do kanalizacji.

Prawidłowe metody utylizacji obejmują rozdrabnianie i zawijanie ich w papier przed wyrzuceniem do kosza lub spalanie.

Sól i chleb

Folklor generalnie odradza pożyczanie lub wyrzucanie soli i chleba. Produkty te symbolizują bogactwo i dobrobyt rodziny. Okruchy chleba mogą być podawane ptakom lub zwierzętom domowym, a sól może być używana do gotowania, ponieważ ma długi okres trwałości i nie psuje się.

Suknie ślubne

Suknia ślubna i welon są zwykle najcenniejszymi rzeczami po ceremonii ślubnej, reprezentującymi ważne wspomnienia. Oddawanie ich lub sprzedawanie jest uważane za pechowe, chyba że jest to absolutnie konieczne. Zamiast tego ostrożnie złóż strój i przechowuj go w bezpiecznym i niedostępnym miejscu.

Zegarki.

Nie należy po prostu wyrzucać zegarka ściennego, stołowego lub na rękę, ponieważ może to wywołać smutek i konflikt w rodzinie. Jeśli zegarek już nie działa, zaleca się rozmontowanie go na części przed wyrzuceniem, jako wyraz wdzięczności za jego wierną służbę.

Przedmioty związane z pieniędzmi

Skarbonki, portfele, portmonetki i inne akcesoria do przechowywania pieniędzy również nie powinny być wyrzucane do kosza, zgodnie z powszechnym przekonaniem. Pomimo zużycia, zerwania zapięcia lub uszkodzenia, przedmioty te mogą nadal przechowywać pieniądze w domu przez pewien okres czasu. Gdy staną się bezużyteczne, zaleca się zakopanie ich z dala od domu.

Przypominamy, że zakazy i przesądy na Ukrainie odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu tożsamości kulturowej kraju. Dlatego UAportal opowiada o najczęstszych przesądach i zakazach, które istnieją w ukraińskim życiu codziennym i rodzinnym.

