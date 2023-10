WhatsApp czy Telegram: co wybrać i jaka jest między nimi różnica?

UAportal przygotował szczegółową analizę porównania Telegramu i WhatsApp, koncentrując się na ważnych elementach, które mogą pomóc użytkownikom zdecydować, która aplikacja do przesyłania wiadomości najlepiej odpowiada ich preferencjom i potrzebom. Dowiedz się, co musisz wiedzieć o funkcjach, aspektach prywatności i możliwościach przesyłania wiadomości na tych powszechnie używanych platformach.

Prywatność.

Jeśli chodzi o prywatność i bezpieczeństwo, Telegram wyróżnia się kompleksowym szyfrowaniem wszystkich wiadomości, zapewniając, że tylko osoba, do której są przeznaczone, może uzyskać do nich dostęp. Dla porównania, WhatsApp również zapewnia szyfrowanie end-to-end, ale Telegram oferuje unikalną funkcję o nazwie Secret Chats, która pozwala na większą prywatność i autodestrukcję wiadomości.

Udostępnianie plików

Zarówno Telegram, jak i WhatsApp mają doskonałe możliwości udostępniania plików, choć z pewnymi różnicami. Telegram umożliwia łatwe przesyłanie większych plików, do 2 GB, co jest odpowiednie do udostępniania zdjęć i filmów w wysokiej rozdzielczości. Z drugiej strony WhatsApp ma limit rozmiaru pliku wynoszący 100 MB, co czyni go mniej wygodnym do udostępniania plików między kontaktami.

Ograniczenia.

Jeśli chodzi o czaty grupowe i kanały, Telegram i WhatsApp oferują podobną funkcjonalność. Telegram wyróżnia się jednak tym, że może mieć więcej uczestników w jednej grupie (do 200 000), podczas gdy WhatsApp ma niższy limit 256 uczestników. Ponadto Telegram oferuje publiczne kanały, w których użytkownicy mogą subskrybować interesujące ich tematy, co pomaga stworzyć społeczność w aplikacji.

Dostęp na różnych urządzeniach

Zarówno Telegram, jak i WhatsApp są dostępne na urządzenia z systemem iOS i Android, ale Telegram wykracza poza to, oferując natywne aplikacje dla systemów Windows, macOS i Linux. W ten sposób zaspokaja potrzeby użytkowników, którzy wolą wysyłać wiadomości z komputerów stacjonarnych lub laptopów, zapewniając bardziej wszechstronne wrażenia na różnych urządzeniach.

Przynależność organizacyjna

Jedną z istotnych różnic między Telegramem a WhatsApp jest ich struktura własności i modele biznesowe. Telegram działa jako niezależna organizacja finansowana wyłącznie przez jej założyciela, zapewniając ochronę danych użytkowników i nie czerpiąc z nich zysków. Z kolei WhatsApp jest własnością Facebooka, co budzi obawy o prywatność i praktyki gromadzenia danych.

